جامعة عين شمس تعتمد دراسة جدوي مشروع إنتاج كربونات الصوديوم

اعتمد مركز الاستشارات المالية والمراجعة في جامعة عين شمس دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع القومي بشمال سيناء لإنتاج كربونات الصوديوم (الصودا أش).

يأتي ذلك في إطار الدور الرائد لجامعة عين شمس في دعم كافة مؤسسات الدولة وشركاتها في تنفيذ المشروعات القومية.

رئيس جامعة عين شمس تلتقي مجلس إدارة شركة أرض الفيروز

والتقت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس بأعضاء مجلس إدارة شركة أرض الفيروز للتعدين وإدارة المشروعات بمناسبة اعتماد دراسة الجدوي للمشروع القومي وتنسيق عقد برتوكول تعاون مع الجامعة للاستفادة بالخدمات الاستشارية للجامعة وتقديم منح تدريبية وفرص عمل لاوائل الخريجين من الشركة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالجامعة ودكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ودكتور نصر عيد مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كما حضر عميد مهندس محمد حسين احمد رئيس مجلس ادارة شركة ارض الفيروز للتعدين وادارة المشروعات ورئيس مجلس ادارة شركة الممر للتنمية وادارة المشروعات، و اللواء كمال الدين حسين مدير ادارة المهندسين العسكريين ونائب رئيس الهيئة الهندسية سابقا ورئيس مجلس ادارة شركة العريش للاسمنت، واللواء زغلول السعيد ريشة نائب رئيس هيئة الشئؤن المالية ونائب رئيس مجلس ادارة شركة العريش للاسمنت سابقا.