جامعة عين شمس تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الفلسطينيين

نظمت جامعة عين شمس حملة للتبرع بالدم لصالح الأخوة الفلسطينين بالتعاون مع "جمعية شريان العطاء بطب عين شمس للتبرع بالدم".

جاء ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على المشاركة الفعالة في الأحداث الجارية وتعزيز المشاركة المجتمعية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما ينفذ بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

مدة حملة جامعة عين شمس

حملة جامعة عين شمس

وأقيمت الحملة تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حملة التبرع بالدم في جامعة عين شمس

تستمر الحملة على مدار أسبوع كامل ويشارك بها طلبة جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والاداريين كنوع من التضامن الإنساني مع أهالي قطاع غزة، وتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

حملة جامعة عين شمس

كما نظمت جامعة القاهرة حملة للتبرع بالدم، تضامنًا مع غزة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ وشهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير ثلاث سيارات للتبرع بالدم، تواجدت السيارة الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة (القبة)، والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للتبرع بالدم في أقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة، مشيرا إلى استمرار حملة التبرع بالدم من الأحد المقبل وحتى يوم الخميس من الأسبوع القادم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

