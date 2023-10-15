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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد انخفاض أسعار البطاطس

حسين عبدالرحمن أبوصدام
حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار البطاطس ستنخفض بعد 60 يومًا من الآن، أي في ديسمبر القادم، وذلك بعد حصاد العروة الجديدة من البطاطس.

تصدير البطاطس

وأوضح أبوصدام أن مصر تزرع حوالي 550 ألف فدان من البطاطس، وتنتج حوالي 7 ملايين طن سنويًا. وقد صدرت مصر هذا العام حوالي 900 ألف طن من البطاطس.

وأضاف أبوصدام أن ارتفاع أسعار البطاطس في الآونة الأخيرة يرجع إلى زيادة الكميات المصدرة من البطاطس هذا العام، وتصدير أنواع كانت لا تصدر في السنوات الماضية، مما قلل المعروض من البطاطس في الأسواق.

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وأشار أبوصدام إلى أن البطاطس تصدر للدول الأوروبية من شهر فبراير حتى شهر يونيو، وأحيانًا تصدر بعد هذا التوقيت للدول العربية والأفريقية.

ولفت أبوصدام إلى أن مصر تستورد حوالي 160 ألف طن من تقاوي البطاطس من أوروبا، والتي تزرع في ديسمبر ويناير، وتنتج في مايو ويونيو.

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