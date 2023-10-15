الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تنفيذ 13 حالة إزالة بناء مخالف بمركز المحلة

جانب من الازالات
جانب من الازالات

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم إزالة 13 حالة تعدى و مخالفة بناء بمركز المحلة بمساحة 7 قيراط و 1 سهم تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و بالتنسيق مع الجهات الأمنية و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

و قد تضمنت الأعمال إزالة حالتين بالوحدة المحلية بميت الليت عبارة عن سور بالبلوك بطول 200 متر و مبنى بلوك بمساحة 10 سهم و حالتين بالجابرية عبارة عن اسوار بالبلوك حول 12 سهم و حالتين بالوحدة المحلية شبرابابل عبارة عن أساسات مبنية بالطوب و المونة الأسمنتية بمساحة 1 قيراط و 2 سهم.

 كما تم إزالة أساس بالبلوك بقرية لابشيط بالوحدة المحلية للهياتم بمساحة 7 سهم و أعمال حفر قواعد بقرية صفط تراب بمساحة 8 سهم.

و أضاف بأنه تم إزالة سمل خرسانى بمساحة 11 سهم بشبرانبات بدمرو و شدة خشبية لدور ثانى علوى بقرية بلقينا بمساحة 20 سهم و شدات خشبية لعمل قواعد و سمل خرسانى بالشهيدى على مساحة 1 قيراط و 12 سهم و شدة خشبية لعمل أعمدة و سقف دور ثانى علوى بالمعتمدية على مساحة 1 قيراط و 3 سهم و بناء بالطوب بالبنوان على مساحة 2 سهم.

يذكر أنه تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الجريدة الورقية