تنفيذ 13 حالة إزالة بناء مخالف بمركز المحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم إزالة 13 حالة تعدى و مخالفة بناء بمركز المحلة بمساحة 7 قيراط و 1 سهم تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و بالتنسيق مع الجهات الأمنية و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

و قد تضمنت الأعمال إزالة حالتين بالوحدة المحلية بميت الليت عبارة عن سور بالبلوك بطول 200 متر و مبنى بلوك بمساحة 10 سهم و حالتين بالجابرية عبارة عن اسوار بالبلوك حول 12 سهم و حالتين بالوحدة المحلية شبرابابل عبارة عن أساسات مبنية بالطوب و المونة الأسمنتية بمساحة 1 قيراط و 2 سهم.

كما تم إزالة أساس بالبلوك بقرية لابشيط بالوحدة المحلية للهياتم بمساحة 7 سهم و أعمال حفر قواعد بقرية صفط تراب بمساحة 8 سهم.

و أضاف بأنه تم إزالة سمل خرسانى بمساحة 11 سهم بشبرانبات بدمرو و شدة خشبية لدور ثانى علوى بقرية بلقينا بمساحة 20 سهم و شدات خشبية لعمل قواعد و سمل خرسانى بالشهيدى على مساحة 1 قيراط و 12 سهم و شدة خشبية لعمل أعمدة و سقف دور ثانى علوى بالمعتمدية على مساحة 1 قيراط و 3 سهم و بناء بالطوب بالبنوان على مساحة 2 سهم.

يذكر أنه تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.