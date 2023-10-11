الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التفاصيل الكاملة لنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

يسعى الكثير من المواطنين، أصحاب البطاقات التموينية، إلى معرفة التفاصيل الكاملة لنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، وذلك عندما يقررون الذهاب إلى محافظة أخرى، غير التي يقيمون بيها ويتم صرف المقررات التموينية من خلالها.

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نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى

وقد وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من بين خدمتها المقدمة للجمهور أمكانية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية، وفقًا لشروط وضوابط، منها أن تكون المحافظه التي يرغب المواطن نقل بطاقة التموين إليها محل إقامته ومسجله داخل بطاقة الرقم القومي.

طريقة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى

في البداية الدخول  على بوابة مصر الرقمية من هنا

يجب اختيار التموين من القائمة التي تظهر أمامك.

النقر على نقل من محافظة إلى أخرى

يجب اختيار المحافظة الجديدة التي ترغب في النقل إليها.

عليك تحديد مكتب التموين والإدارة التموينية وفقا للمحافظة، والنقر على موافق.

إدخال البيانات ، ويمكنك تعديل أي إجراء عليها، ثم  النقر على التالي.

أخيرًا تظر رسالة  أمامك تحوي إرسال طلبك بنجاح.

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

 الدخول إلى بوابة مصر الرقمية 

تسجيل حساب الدخول على البوابة.

النقر على أيقونة التموين.

اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

إدخال البيانات الخاصة بصاحب البطاقة التموينية

 تحديد طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها.

 يمكن استلام البطاقة عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين.

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