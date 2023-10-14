التموين تكشف أسعار السلع الأساسية بمنافذ مبادرة خفض الأسعار

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن السلع الأساسية في مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن، تبدأ بتخفيضات من 15 إلى 30%.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مبادرة خفض الأسعار شملت السلع الأساسية التالية، «الفول، السكر، الألبان، الدواجن، البيض، المكرونة، العدس».

وتابع: جميع السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، ستبيع السلع بأسعارها التي تم الاتفاق عليها، وجاءت أسعار السلع كالتالي:

• سعر كيلو السكر 27 جنيهًا كحد أقصى

• تخفيض أسعار المكرونة والعدس بنسبة تصل لـ 20%

• تخفيض أسعار الفول بنسبة تصل إلى 34%

• تخفيض أسعار الألبان بنسبة تصل إلى 14%

وأوضح أحمد كمال، أن الأسعار المخفضة مدونة على السلع الأساسية، والسلع التي لا يوجد بها أي أسعار مطبوعة تم كتابة السعر على الرفع المخصص لعرض المنتج.

وأشار إلى أن أسعار اللحمة السوداني الطازجة 220 جنيهًا، وسعر كيلو اللحمة البلدي بـ 240 جنيهًا، وسعر كيلو الدواجن المجمدة بـ65 جنيهًا، وهذه الأسعار في كافة المنافذ.