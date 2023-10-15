الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لانطلاق دوري السوبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد استعدادا لانطلاق دوري السوبر الأفريقي في نسخته الأولى.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني لحساب الدور ربع النهائي، على أن تكون المواجهة الأولى ٢٠ أكتوبر الجاري في تنزانيا ذهاباً، وإيابا ٢٤ من الشهر ذاته على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويلاقي الأهلي حال نجاحه في حسم التأهل، الفريق المتأهل من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الانجولي في نصف النهائي.

الأهلي وتجهيزات السفر..

وقام الجهاز الطبيعي لفريق الأهلي بإنهاء التجهيزات الطبية الخاصة بحصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق كل التطعيمات اللازمة في إطار التجهيز للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات والتي انتهت بالأمس، ليعود الأحمر إلى تدريباته مساء اليوم.

كان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري هو الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز في أولى مواجهاته بالبطولة المحلية على المصري البورسعيدي برباعية من دون رد.