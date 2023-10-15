الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: وفاة وإصابة 4 أشخاص جراء 107 هجمات روسية على خيرسون

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم الأحد، أن شخصين لقيا حتفهما بينما أصيب إثنان آخران جراء 107 هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

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وقال بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية "إن الجيش الروسي أطلق 622 قذيفة على إقليم خيرسون خلال الـ 24 ساعة الماضية مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف بروكودين أن القوات الروسية نفذت 107 هجمات مدفعية، حيث أطلقت 622 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار. كما أطلقت 45 قذيفة على مدينة خيرسون".

وأوضح المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي ضرب مناطق سكنية في بلدات المنطقة، وأصاب مبنى مؤسسة تعليمية ومركزا ثقافيا ومكتب بريد ومتجرا في منطقة خيرسون، بالإضافة إلى مؤسسة وسوق في المركز الإقليمي.

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