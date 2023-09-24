موعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية.. مفاجأة صادمة

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاديا على دول العالم بالكامل، خاصة دول العالم الثالث والدول الضعيفة اقتصاديًا، لذا يبحث الكثيرون عن موعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المستشار السابق للرئيس الأوكراني إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد يستمر لعقد من الزمن، متوقعا أنه من غير المرجح أن تحل الجارتان خلافاتهما في المستقبل القريب.

وأضاف أريستوفيتش، في مقابلة نُشرت على قناته على منصة يوتيوب: “سيستمر الصراع حتى عام 2035، هذا أمر مؤكد.. روسيا تسعى إلى شكل جديد من الإمبراطورية، والذي لن يأتي إلى الوجود أبدا بدون أوكرانيا، حسب شبكة “آر تي” الروسية.

وتابع أن “المرحلة الحادة من المواجهة ستستمر حتى عام 2035.. المواجهة لا يجب أن تكون عسكرية. وقد يتوصل الجانبان إلى وقف لإطلاق النار أو إنهاء الأعمال العدائية تماما، لكن الصراع سيستمر بعد ذلك على الجبهات الدبلوماسية والاستخباراتية والاقتصادية والمعلوماتية”.

وقال أريستوفيتش إن أوكرانيا يجب أن تعتاد على العيش في حالة تهديد عسكري مستمر وأن تحافظ على “حالة تأهب متقدمة”، واقترح أن تحذو كييف حذو إسرائيل إذا أرادت التكيف مع مثل هذه الظروف”.

وأشار إلى أنه قدم مثل هذه التوقعات لأول مرة في أبريل 2022، بعد شهرين فقط من الصراع.

وأضاف المستشار السابق للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن كلماته صدمت الناس في ذلك الوقت.