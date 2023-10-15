نائب محافظ سوهاج يشهد انطلاق فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور

شهد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، فعاليات إنطلاق الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بمحافظة الوادي الجديد، نائبا عن اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من المحافظين ونواب المحافظين، ورؤساء الجامعات، والسفراء، وعددٌ من ممثلي الدول والمؤسسات العربية والأجنبية، وممثلي لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.



وخلال كلمته أعرب محافظ الوادي الجديد عن خالص شكره وتقديره لضيوف المحافظة لتلبية الدعوة التي تتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، مُشيرًا إلى أهمية هذا الملتقى في دعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة.

وشهدت الاحتفالية عددًا من الكلمات حول تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتوفير التدريب الفني والمهني اللازم للكوادر البشرية؛ للارتقاء بالمنتج المحلي، شملت كلمة لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورئيس لجنة التمور بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورئيس أكاديمية البحث العلمي.

وتضمن الحفل عروضًا فنية وفلكلورية، ومسابقة ل(ملكات جمال التمور)، وأفلامًا تسجيلية بعنوان (تمور الواحة.. إرث الماضي وخير المستقبل)، و (ملتقيات الخير.. لنا وللغير). واختتم بإهداء درع المحافظة لضيوف الملتقى تقديرًا لجهود التعاون، وتكريم مبادرة أيادي مصر بالمحافظات المُشاركة، كما تم منح جائزة لأكبر مزرعة نخيل بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، وجائزة لأكبر مزرعة تمور متنوعة بالمحافظة.