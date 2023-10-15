ابنة محمد الموجي: والدي تبنى عبدالحليم حافظ ولفت انتباه عبدالوهاب (فيديو)

أكدت الدكتورة غنوة الموجي، ابنة الموسيقار محمد الموجي، أن والدها كان يعتبر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ابنه رغم الفارق العمري الذي لم يتجاوز 5 سنوات بينهما، موضحة أنه تبناه واحتضنه، واستمرت العلاقات الأسرية بين العائلتين حتى بعد وفاة العندليب.

وأضافت "الموجي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن والدها كان لديه علاقات طيبة مع جميع المطربين المصريين والعرب، ولذلك كان من الضروري إنتاج عمل فني يعكس حياة وتجاربه.

أفضل أغاني لحنها الموجي

وبالنسبة لأفضل أغاني والدها التي تفضلها، قالت: "أحب الأغاني التي تتمتع بتصوير مختلف عن غيرها مثل جبار و قارئة الفنجان واسأل روحك لأم كلثوم وبيت العز لفايزة أحمد، وغيرها من الأغاني الجميلة".

وأشارت إلى أن والدها الموجي، اشتهر بالتعاون مع كمال الطويل، إذ لفتا انتباه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بعد أن قاما بتطوير الموسيقى المصرية وإضافة عناصر جديدة إليها.