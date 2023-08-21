ابن شقيق عبدالحليم حافظ يكشف سبب إهداء قطعة من مقتنيات العندليب لمحمد رمضان (فيديو)

قال محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبدالحليم حافظ، إن أسرة العندليب قام أهدت محمد رمضان هدية خاصة من مقتنيات العندليب الأسمر، كنوع من التقدير المميز له فيما يتعلق بدوره في مسلسل "ابن حلال" والذي جسد فيه شخصية "حبيشة" الرجل الصعيدي.

وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه يحب محمد رمضان كثيرًا على المستوى الفني، ويرى أنه فنان موهوب ومميز، قائلا: "أنا اديته أحد جرافتات خاصة بالفنان عبدالحليم حافظ، تقديرًا له على الدور المميز اللي قدمه في مسلسل ابن حلال".

وتابع: "دور حبيشة في مسلسل ابن حلال كان عاجبني جدا، ومبسوط بيه، وقولتله أن الدور مميز، ومعنديش أي مشاكل نهائيا مع محمد رمضان على الإطلاق".

وأشار إلى أن تصريح الفنان شريف خير الله، حول أن عبدالحليم حافظ إذا كان موجود في الوقت الراهن كان سيغني مثل محمد رمضان غير مقبول على الإطلاق، لأن العندليب له سماته الخاصة، وطريقته في الفن والغناء، وهي لا تليق ولا تتناسب مع ما يقدمه الفنان محمد رمضان، مع اختلاف الطريقة بالتأكيد.

محمد رمضان فنان مميز

وشدد على أنه لا يوجد أي مشاكل بينه وبين الفنان محمد رمضان، بل يقدره جدا على المستوى الشخصي، ويرى أنه فنان مميز، وله طريقته في الغناء التي تختلف تماما عن عبدالحليم حافظ، مؤكدا أن محمد رمضان نفسه سيرفض تلك المقارنة وتلك التصريحات التي قيلت إذا سمعها.