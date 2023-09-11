عاجل
بالصور.. وصول موديست صفقة الأهلي إلي مطار القاهرة
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أغاني عبد الحليم حافظ على المسرح الكبير في الأوبرا

العندليب الأسمر عبد
العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ

مجموعة مختارة مع أعمال العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، يتغنى بها نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى خلال الامسية المقامة فى الثامنة والنصف مساء الخميس 14 سبتمبر، على المسرح الكبير.

 

ومن المقرر أن يتم تقديم كلا من الاغاني، : " حاجة غريبة، لحن الوفاء، يا مالكاً قلبى، جانا الهوى، أى دمعة حزن وغيرها.. أداء محمد الطوخي، أحمد عفت، حسام حسن، محمد حسن، سمية وجدى ونهى حافظ.

 

يذكر ان عبد الحليم حافظ احد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة ، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية عام 1929 ، قدم اولى اغانيه ( صافيني مرة ) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى.

مواد متعلقة

عبد العزيز مخيون ضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافي.. الليلة

أكرم حسني يتعاون مع مدحت صالح ويطرح أغنية "خطير يا إخوانا"

مسرحية تشارلي.. التفاصيل الكاملة للعرض بعد نجاحه الضخم

"ع الزيرو".. حصيلة إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش على المسرح الصغير

مرعي البريمو.. حصيلة إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

بيت الروبي.. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

"وش في وش".. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

الجريدة الورقية