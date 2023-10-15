شكوى لنقيب الموسيقيين بسبب عفاريت رضا البحراوي

تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بشكوى رسمية لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، بسبب ما اسماه عفاريت رضا البحراوي.

اقرا أيضاً: رضا البحراوي وعلاقته بوزير التربية والتعليم الجديد





وجاء ذلك بعد صدور تصريحات لأحد المنتجين السينمائيين ويدعى أحمد الزواوي، قائلا، إنه يتعاون مع الفنان رضا البحراوي في أعمال سحر وشعوذة متعلقة بنجاح أعماله الفنية.

واكد محفوظ أن تعاون البحراوي مع الزواوي قد تكون مجرد أقوال لا دليل عليها. وهاجمت بشده المنتج احمد الزواوي وكذبته، لكن كان له تصريحات أكثر خطورة من ذلك حينما صرح أكثر من مره بالحرف الواحد بانه اعمى عيون النقابة عن التحقيقات التي تجريها نقابة الموسيقيين مع البحراوي.

وأشار محفوظ بان نقابة الموسيقيين لم ترد على تصريحات الزواوي بانه، سحر بالفعل اعين النقابة، لعدم معاقبه البحراوي مثل زملائه الاخرين، وهذا ما قد يسبب ضرر رهيب للكيانات الفنية والموسيقي

واستطرد محفوظ بان نقابة الموسيقيين والتي اشتركت بهذا الصمت الرهيب عن سر استدعاء رضا البحراوي للتحقيق وعدم الإعلان عن نتائج التحقيقات، أو حتى خضوع البحراوي للتحقيق السري

وأكمل كلامه قائلا هناك تداعيات خطيره لصمت النقابة من خلال اقتناع بعض الفنانين والمواطنين بدور السحر في النجاح الفني ويخلق شعور بعدم التكافؤ مما يشعل الصراعات بين أعضاء نقابة المهن الموسيقية ويخلق شعور عام بعدم السكينة مما يؤثر علي قوه مصر الناعمة والريادة لها في عالم الفن عموما وسيكون صمت النقابة بمثابة تصريح مفتوح للكل مشعوذ ودجال للجرؤ على هيبه نقابة المهن الموسيقية.

وأضاف محفوظ انه طبقا لنص المادة 40 من قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنه 1978 يكون سياده نقيب الموسيقيين هو الممثل القانوني للقابة ويجوز اختصامه بالشأن النقابي لكافه الموسيقيين وطبقا لنص المادة 39 من ذات القانون يلتزم مجلس النقابة بالبت في مشاكل النقابة والعمل علي تسويه النازعات بين أعضاء النقابة وبالطبع تصريحات الزواوي التي اكدفيها استعانة رضا البحراوي بأعمال السحر مع الصمت الغريب والمريب من نقابه الموسيقيين جعل هناك تيار مشتعل بين أعضاء النقابة ما بين مصدق ومكذب لتلك الأكاذيب ولكن تحت الرماد نار مستعرة بين أعضاء نقابه الموسيقيين والسبب الرئيسي هو صمت مجلس اداره النقابة.

وطالب محفوظ في ختام شكواه المقدمة لنقيب الموسيقيين ضرورة صدور بيبان رسمي يقطع به الألسنة التي تتجرا علي النقابة، وايضاح حقيقه التحقيق مع رضا البحراوي وتفاصيله، منعا للفتنه الفنية التي قد توصل القافلة الموسيقية الي هاويه تعصف بقوه مصر الناعمة. وعليه وجب اتخاذ اللازم قانونا.