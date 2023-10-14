النائب العام يستقبل رئيس محكمة استئناف القاهرة وعميد حقوق الإسكندرية

استقبل النائب العام المستشارمحمد شوقي، بمكتبه، اليوم الدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ولفيفًا من كبار أستاذة الكلية.

وقد رحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.النائب العام يستقبل رئيس محكمة استئناف القاهرة. كما

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم، المستشار محمد عامر جادو، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مﮂجلس القضاء الأعلى.

وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.

النائب العام يستقبل ىئيس محكمة استئناف القاهرة وعميد حقوق الإسكندرية

النائب العام يستقبل ىئيس محكمة استئناف القاهرة وعميد حقوق الإسكندرية