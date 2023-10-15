سيارة نقل تنهي حياة طفل بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفل في السادسة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة دهسته سيارة نقل حال رجوعها للخلف أثناء لهوه أمام منزلهم وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وضبط السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "معتز . ا . ف" 6 سنوات ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث سيارة .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال والدته "أسماء . م . ع" 31 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت أنه أثناء لهو نجلها أمام المنزل وحال رجوع السيارة نقل للخلف قيادة "عبد الحكيم . ح . ا . م" 31 سائق – ومقيم بذات الناحية إصطدمت به مما أدي لوفاته ونفت وجود شبهه جنائية .





وبسؤال قائد السيارة قرر أنه حال رجوعه للخلف بالسيارة قيادته لم يشاهد الطفل المذكور فإصطدم به بطريق الخطأ .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة

ونزيف داخلي بالمخ .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .