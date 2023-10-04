كارت الخدمات المتكاملة 2023.. طريقة تقديم تظلم على رفض طلبك

كارت الخدمات المتكاملة 2023.. يتعرض البعض من ذوي الهمم إلى رفض طلبهم المقدم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، لأسباب مختلفة، ولكن يمكن لمن رفضت طلباتهم، تقديم تظلم على رفض استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023.

طريقة تقديم تظلم على كارت الخدمات المتكاملة وفقًا للتضامن الاجتماعي

التقديم يكون من خلال مراكز التظلمات بديوان الوزارة.

التظلمات تقدم ورقيًا بمديريات التضامن الاجتماعي في كافة المحافظات.

يمكن للمواطن تقديم التظلمات على كارت الخدمات المتكاملة عبر الخط الساخن 15044.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

ومن بين مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة، إمكانية الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة، الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية، والكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.

خطوات حجز الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- الدخول على موقع المجالس الطبية.

- اختيار حجز موعد الكشف الطبي.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة

- تدوين الاسم اسمك رباعي وتاريخ الميلاد.

- تحديد النوع سواء ذكرا أم أنثي.

- تحديد الحالة الاجتماعية، وإدخال المدينة التي تسكن بها.

- توضيح الوظيفة وكتابة رقم التليفون.

- يجب تحديد نوع الإعاقة والنقر على حفظ البيانات.

- ستصلك رسالة تحتوي على موعد الكشف الطبي ومكانه.

وزارة التضامن الاجتماعي

جدير بالذكر أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة تحت شعار هنوصلك لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.