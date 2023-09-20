الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستقبل 28 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

لاجئون اوكرانيون
لاجئون اوكرانيون

 

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء وصول نحو 28 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 69ر15 مليون لاجئ.

txt

فنيون أوكرانيون يعملون على صيانة الدبابات المتضررة قرب باخموت (فيديو)

وذكرت الوكالة  حسبما أفاد راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية  أن نحو 22 ألفا و300 أوكراني غادروا بولندا أمس عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 93ر13 مليون شخص.

 

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

مواد متعلقة

وزير الدفاع الأمريكي: دبابات "أبرامز" ستصل قريبًا إلى أوكرانيا

أوكرانيا تعلن إسقاط 27 طائرة معادية من دون طيار

أوكرانيا تسقط 27 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

روسيا تُوجّه ضربة صاروخية مُكثفة على أوكرانيا
الجريدة الورقية