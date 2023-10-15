الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة النرويج وإسبانيا بتصفيات اليورو 2024

النرويج وإسبانيا
النرويج وإسبانيا

تستعد جماهير كرة القدم لمواجهة قوية تجمع بين المنتخب النرويجي ونظيره الإسباني، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "اليورو 2024" المقبلة.

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كرواتيا في صدام مشتعل أمام ويلز اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

ويرغب المنتخب الإسباني في تحقيق الفوز على نظيره النرويجي في المباراة التي يشهدها ملعب يوليفال النرويجي.

بينما يبحث الجهاز الفني للمنتخب النرويجي بتحقيق مفاجأة بالفوز على الماتادور الإسباني خلال مواجهة الليلة.

موعد مباراة النرويج وإسبانيا

تنطلق مواجهة النرويج أمام إسبانيا في التاسعة وخمس وأربعون دقيقة من مساء الليلة، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

القنوات الناقلة لمواجهة النرويج وإسبانيا

تُنقل مباراة النرويج وإسبانيا عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ترتيب المجموعة

يتصدر المنتخب الإسكتلندي ترتيب المجموعة الأولى بـ 15 نقطة، فيما تحل إسبانيا في الوصافة بـ 12 نقطة، والنرويج ثالثًا بـ 10 نقاط.

ويأتي منتخب جورجيا في المركز الرابع بـ 4 نقاط، ويتزيل المنتخب القبرصي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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