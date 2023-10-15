كرواتيا في صدام مشتعل أمام ويلز اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد منتخب كرواتيا بقيادة النجم لوكا مودريتيش، لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يصطدم مع منتخب ويلز، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الرابعة من تصفيات أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة كرواتيا وويلز اليوم الأحد

من المقرر أن تنطلق مباراة كرواتيا وويلز، في تصفيات يورو 2024، عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، على أرضية ملعب ستاد كارديف سيتي.

ويقع منتخب كرواتيا في وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات أمم أوروبا يورو 2024, برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 جولات.

يخوض منتخب كرواتيا، لقاء اليوم بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعويض آثار هزيمته الأخيرة والمخيلة لآمال جماهيره، أمام تركيا، بهدف نظيف.

علي الجانب الأخر يدخل منتخب ويلز، بروح معنوية عالية ويطمح في استكمال تفوقه وانتصاره خاصةً بعدما فاز في الجولة الماضية على نظيره لاتفيا، بهدفين دون مقابل.

علي الجانب الأخر، يحتل منتخب ويلز المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة ال الرابعة بالتصفيات برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 5 جولات أيضًا.