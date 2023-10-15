النائبة هند رشاد: لقاء السيسي ووزير خارجية أريتريا يستهدف تطوير العلاقات بين البلدين

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية أريتريا يستهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، إن مصر وإريتريا تربطهما علاقات أخوية ممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن العلاقات بين مصر وإريتريا علاقات استراتيجية قوية، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا في عام 2018 حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 119 مليون دولار.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن الوضع الراهن الإقليمي يتطلب تكثيف العلاقات بين مصر ومختلف الدول الإفريقية للحفاظ على أمن المنطقة وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري لتحقيق التنمية المستدامة لكافة الدول الإفريقية.

وتابعت أمين سر إعلام النواب، أن الرئيس السيسي حريص على تعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة بين مصر وإريتريا فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي وترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في كافة المجالات التنموية وتنويع وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

لفتت النائبة هند رشاد، إلى أن الرئيس السيسي، يعمل على التشاور والتنسيق مع دول المنطقة فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي والأوضاع في السودان للوصول إلى توافق على كافة المستويات وذلك لتدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الأريتري وتسلم رسالة من نظيره الأريتري لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، في ضوء ما يربط البلدين من أواصر أخوية، خاصةً في الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، مما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك.