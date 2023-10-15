الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يشهد اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث تشهد فترة التوقف الدولي التي نعيشها الفترة الحالية مواجات في تصفات أمم أوروبا، ومواجهات ودية نارية بين المنتخبات.

 

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، النرويج ضد إسبانيا بجانب مباراة يلز ضد كرواتيا، ضمن منافسات تصفات كأس أمم أوروبا.

 

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إيطاليا تكتسح مالطا في التصفيات الأوروبية

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إيطاليا تهزم مالطا برباعية نظيفة في تصفيات يورو 2024

 

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا

جيورجيا ضد قبرص، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

 

جمهورية التشيك ضد جزر فارو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

 

سويسرا ضد بيلاروسيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

 

النرويج ضد إسبانيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

 

تركيا ضد لاتفيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

 

ويلز ضد كرواتيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

 

بولندا ضد مولدوفا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

 

رومانيا ضد أندورا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

 

مواعيد مباريات ودية منتخبات

المكسيك ضد غانا، في تمام الثالثة والنصف صباحًا يتوقيت مصر والسعودية.

 

قرجيكستان ضد الفلبين، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

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