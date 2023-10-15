جدول مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث تشهد فترة التوقف الدولي التي نعيشها الفترة الحالية مواجات في تصفات أمم أوروبا، ومواجهات ودية نارية بين المنتخبات.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، النرويج ضد إسبانيا بجانب مباراة يلز ضد كرواتيا، ضمن منافسات تصفات كأس أمم أوروبا.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا

جيورجيا ضد قبرص، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

جمهورية التشيك ضد جزر فارو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

سويسرا ضد بيلاروسيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

النرويج ضد إسبانيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

تركيا ضد لاتفيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ويلز ضد كرواتيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

بولندا ضد مولدوفا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

رومانيا ضد أندورا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

مواعيد مباريات ودية منتخبات

المكسيك ضد غانا، في تمام الثالثة والنصف صباحًا يتوقيت مصر والسعودية.

قرجيكستان ضد الفلبين، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.