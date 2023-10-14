إيطاليا تهزم مالطا برباعية نظيفة في تصفيات يورو 2024

فاز منتخب إيطاليا على نظيره مالطا برباعية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي يحتضنها ملعب سان نيكولا.

تقدم منتخب ايطاليا بهدفين في الشوط الأول بتوقيع كل من جياكومو بونافنتورا ودومينيكو بيراردي في الدقيقتين 23، 45.

وأضاف دومينيكو بيراردي هدف ثاني له وثالث لمنتخب ايطاليا في الدقيقة 64 بينما سجل دافيد براتسي الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

بهذه النتيجة يحتل منتخب ايطاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن انجلترا متصدرة الترتيب.

يخوض منتخب ايطاليا بقيادة المخضرم لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي بحثًا عن الصعود إلى بطولة اليورو 2024، وذلك بعد إخفاق المنتخب الايطالي في التأهل إلى مونديال قطر 2022.

علي الجانب الأخر يمر منتخب مالطا بفترة إخفاقات حيث لم يفوز منتخب مالطا في أي مباراة من الخمس مباريات التي خاضها حتى الآن في تصفيات يورو 2024.

تشكيل إيطاليا أمام مالطة

من المنتظر أن يبدأ منتخب إيطاليا مباراته أمام مالطة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دارميان- مانشيني - باستوني- دي ماركو.

وسط الملعب: بونافنتورا - لوكاتيلي- باريلا.

خط الهجوم: راسبادوري- مويس كين- بيراردي.