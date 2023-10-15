إيطاليا تكتسح مالطا في التصفيات الأوروبية

اكتسح منتخب إيطاليا لكرة القدم نظيره مالطا، برباعية نظيفة في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٤.

جاءت رباعية منتخب إيطاليا عن طريق جياكومو ودومينيكو بيراردي "هدفين" ودافيد فيراتيسي في الدقائق ٢٢، ٤٥، ٦٣، ٩٣.

جاء تشكيل منتخب إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دارميان، مانشيني، باستوني، ماركو.

الوسط: باريلا، لوكاتيللي، بونافينتورا.

الهجوم: بيراردي، كين، راسبادوري.

بهذه النتيجة، يحتل منتخب إيطاليا وصافة ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا برصيد ١٠ نقاط، خلفا لمنتخب إنجلترا المتصدر برصيد 13 نقطة