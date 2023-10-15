الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إيطاليا تكتسح مالطا في التصفيات الأوروبية

ايطاتليا تسحق مالطا
ايطاتليا تسحق مالطا

اكتسح منتخب إيطاليا لكرة القدم نظيره مالطا، برباعية نظيفة في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٤.

جاءت رباعية منتخب إيطاليا عن طريق جياكومو ودومينيكو بيراردي "هدفين" ودافيد فيراتيسي في الدقائق ٢٢، ٤٥، ٦٣، ٩٣.

جاء تشكيل منتخب إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دارميان، مانشيني، باستوني، ماركو.

الوسط: باريلا، لوكاتيللي، بونافينتورا.

الهجوم: بيراردي، كين، راسبادوري.

بهذه النتيجة، يحتل منتخب إيطاليا وصافة ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا برصيد ١٠ نقاط، خلفا لمنتخب إنجلترا المتصدر برصيد 13 نقطة

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