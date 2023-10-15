دياب يشارك في مسلسل المداح الجزء الرابع

تعاقد النجم دياب على مشاركته في مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة النجم حماده هلال، من المفترض بدأ تصوير العمل في آخر نوفمبر المقبل.

إذ كشفت الشركة المنتجة عن لمسلسل المداح عن تعاقد عدد من النجوم من بينهم النجم دياب ،وجاري استكمال باقي فريق العمل.

إذ يجسد دياب شخصية صديق البطل داخل احداث المسلسل، الذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

يذكر أن مسلسل المداح 3، كان من بطولة حماده هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، وانضم للجزء الجديد، رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، عبدالعزيز مخيون، لوسي، أحمد ماهر، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك دياب في موسم رمضان 2023 في مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي تأليف خالد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك فيه كل من رشدي الشامي، محمد عبدالعظيم، نهى عابدين، مها نصار وآخرين.

وعلى مستوى السينما، ينتظر دياب خلال الفترة القادمة عرض فيلم السرب، بطولة أحمد السقا، ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فيه محمد ممدوح، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومحمود عبدالمغني.