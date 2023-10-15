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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإعلان عن الكشف الأثري بمنطقة الغريفة بالمنيا

كشف أثري
كشف أثري

يبدأ بعد قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف الأثري الجديد بمنطقة الغريفة بملوي محافظة المنيا بحضور وزير السياحة والآثار. ودكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار ومحافظ المنيا وقيادات الوزارة 
 

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ملامح الكشف الأثري 

الكشف الأثري الجديد في منطقة الغريفة بالمنيا حققته بعثة مصرية تعمل في المنطقة منذ عام 2017، والكشف عبارة عن جبانة تخص كبار موظفي الدولة الحديثة،وتم العثور بها علي تمائم وحلي وتوابيت حجرية، وما تم اكتشافه يشير إلي أن جزء من الجبانة قد أعيد استخدامه في العصر المتأخر، وفي إحدى الدفنات بالجبانة تم العثور علي تابوت خشبي عليه نقوش لإحدي السيدات، كما تم العثور علي بردية كاملة من حيث الحفظ حالتها جيدة جدًا.

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