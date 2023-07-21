خبير أثري: "العالم يحتاج عشرات القرون لتكرار المتحف المصري الكبير" (فيديو)

تستعد الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو أكبر متحف أثري في العالم، في نوفمبر 2023.

يقع المتحف على بعد بضعة كيلومترات من الأهرامات في الجيزة، وسوف يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة.

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري: "إن مصر بدأت تستعيد دورها الحضاري، وليس فقط دورها السياسي، في تقديم مشروع المتحف المصري الكبير، مضيفًا أن المتحف سيكون أكبر متحف من حيث المساحة، وعدد القطع الأثرية الموجودة به، وسيكون هدية مصر للعالم".

المتحف المصري الكبير يضم ممتلكات الملك توت عنخ آمون بالكامل:

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم يحتاج لعشرات القرون من أجل تكرار نموذج المتحف المصري، ولن يتكرر، وسيتميز بميزة غير موجودة بالعالم كله، وهو أنه سيحتوي على ممتلكات الملك توت عنخ آمون بالكامل.

أوضح أنه كان يتمنى أن يستعين محافظ الجيزة بطلاب كليات الفنون في الزمالك في حملات تطوير شوارع الجيزة، وأن يكون لهم دور في هذا الإطار، وأن يكون مشروعات تخرجهم متعلقة بهذه المشروعات.

ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير بفارغ الصبر من قبل عشاق الآثار المصرية من جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يجذب المتحف ملايين الزوار سنويًا، وسوف يسهم في تعزيز السياحة في مصر.

حقائق عن المتحف المصري الكبير:

يقع المتحف على مساحة 117 فدانًا.

يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

جرى تصميم المتحف على شكل زهرة اللوتس.

يضم المتحف الكثير من المرافق الحديثة، بما في ذلك قاعات العرض، ومركز الأبحاث، والمسرح، والمطعم، والسوق.

يتوقع افتتاح المتحف في 4 نوفمبر 2023.

جرى الانتهاء 100% من الأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير.

تكلفة المتحف المصري الكبير 1.03 مليار دولار.

يجري الآن العمل على إتمام أعمال العرض المتحفي للقاعة الرئيسية، إلى جانب تأهيل مركبة الملك خوفو للعرض، التي نُقلت بنجاح للمتحف والمنطقة المحيطة به.

سوف يكون المتحف المصري الكبير أحد أهم المعالم السياحية في العالم، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز السياحة في مصر.