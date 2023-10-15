لجلب السعادة والرزق.. أفضل الأدعية في الصباح

في كل صباح، يدعو المرء بالعديد من الأدعية سواء لنفسه، أو للحبيب وشريك الحياة، وكلها تصب في طلب السعادة والرزق وراحة البال.

أدعية مستحبة

ومن هذه الأدعية: اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره.

اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني معه في جنتك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، ربي لا تريني فيه ما لا يسر ولا تريه فيني ما لا يسر، وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يا رب العالمين ربي إني فيك أحبه. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء.

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمه رحمة تغنه بها عن رحمة من سواك.

اللهم رب السماوات ورب الأرض، ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، أعذني من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيئاً، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، اقض عنه الدين وأغنه من الفقر.

اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا سهلة.

اللهم إن كان رزق حبيبي حراما فطهره منه، وأبعده عنه، ويسر له الحلال، وقربه منه.

اللهم إن كان رزقه قليلا، فأكثره، وإن كان كثيرا، فبارك له فيه.

اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة.

اللهم أسألك بحق جلالك وقدرتك وعظمتك، أن تستجيب لي وتبارك لي في حبيبي.