دعاء فاروق تدعم فلسطين بالزي الرسمي لها وتعلق: النصر من عند الله

شاركت الإعلامية دعاء فاروق متابعيها بمجموعة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، لتدعم القضية الفلسطينية على طريقتها الخاصة.

وبدت دعاء فاروق بإطلالة محتشمة مفعمة بروح الزي الفلسطيني من الوقار والبساطة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل فضفضاض، يتوسطه حزام عريض من الوسط صمم من قماش ناعم صمم من خيوط الحرير بالتطراز الفلسطيني لتضامن مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا على طريقتها الخاصة، فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

وعلقت على الصور، قائلة:" النصر من عند الله وحده مش من عند البشر".

وتزينت بحجاب صمم على خطى العلم الفلسطيني ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

دعاء فاروق

دعاء فاروق (17 أكتوبر1975-) إعلامية وصحفية مصرية، عملت في كل من قناة اقرأ الفضائية وشبكة تليفزيون الحياة، ولها مقالات في صحف ومجلات مختلفة.

تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية - جامعة طنطا عملت كمضيفة أرضية للطيران الأجنبي في مطار القاهرة، ثم عملت بشركة «مالتي ناشيونال» أصبحت مسؤولة عن قسم المبيعات في الشركة. انطلاقتها كانت من خلال شبكة راديو وتلفزيون العرب كمتدربة عام 1998، برفقة عدد من الزملاء منهم دعاء عامر وكريم كوجاك، وخلال فترة التدريب قررت الإدارة أن تقوم بتقديم مهرجان الأغنية الدولي الخامس على قناة ART الموسيقى، وكان المهرجان بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد كبير من النجوم العرب بعد المهرجان قدمت أول برنامج في الشبكة وهو «ألو ART»، وهو عبارة عن برنامج صباحي كانت تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، قدمت فيه فقرة الأخبار الخفيفة في رمضان شاركت مع زميلتها دعاء عامر في تقديم خيمة رمضانية كانت تقدمها الإعلامية ليليان إندراوس، المذيعة الرئيسية بالمحطة، ووقتها قرروا أن يقدموا كواليس فوازير «أبيض وأسود» التي قام ببطولتها الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي؛ في برنامج يحمل عنوان «عملوها إزاي»، وطلبت من إدارة المحطة وجود مذيعة ربط لتقديم هيفاء وهبي وأحمد السقا، ووقع الاختيار عليهاّ وعلى زميلتها وقدمت معها برنامجا بعنوان «خليك معنا»، والذي كان يعتبر أول برنامج شبابي يقدم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال المصري عماد مختار وأم لثلاثة أبناء: راقية، ومحمد، ومختار.