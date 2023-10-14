علاء نبيل: منتخب مصر في حاجة لتخفيض معدل الأعمار

قال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الفترة في حاجة لتخفيض معدل الأعمار بجانب تواجد لاعبين ذو خبرات كبيرة على دكة البدلاء على مستوى اللاعبين الأساسيين.

وأضاف مدرب منتخب مصر الأسبق ، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " تجربة مباراة منتخب الجزائر الودية قوية للغاية ومنتخبنا في حاجة لتنوع اللعب في أرض الملعب وفي انتظار رؤوية ما يقدمه المدرب لان عليه ان يكون مسيطر في طريقة اللعب داخل ارض الملعب باسلوبه وطريقته .

وتابع " اتمنى تفادي أخطاء مباراة زامبيا والظهور بمستوى مميز ونحتاج لطريقة تغير في مراكز خط الوسط وقلبي الدفاع ".

موعد مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة

ستقام مباراة مصر والجزائر يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 5:00 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 8:00 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر ان تذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، الحاصلة على حقوق بث اللقاء، كما ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الرياضية المصرية.