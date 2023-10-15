فضيحة أخلاقية داخل معسكر البرازيل وتورط 3 نجوم

تحول معسكر المنتخب البرازيلي، إلى ملهى ليلي قبل 24 ساعة فقط من مواجهة البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ما إدى إلى غضب جماهير السيليساو.

سقط المنتخب البرازيلى في فخ التعادل أمام نظيره الفنزويلي بنتيجة 1-1، على أرضه وبين جماهيره، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبحسب ما أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن معسكر المنتخب السيليساو تحول إلى ملهى ليلي، بسبب ما فعله الثلاثي، نيمار دا سيلفا وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون، قبل 24 ساعة من المباراة.

نيمار دا سيلفا وفينيسيوس جونيور

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن الثلاثي المذكور، دعا ثلاث سيدات إلى فندق الإقامة لقضاء ليلة الخميس، قبل أن يتسرب ما حدث، عبر صور ومقاطع فيديو.

من خلال التسجيل صوتي، كان نيمار يقي الليلة مع امرأة تدعى ريبيكا ريبيرو في غرفته الخاصة، بينما التقى فينيسيوس بامرأة أخرى تدعى ليتيسيا سوخيرو.

وأشار التسجيل إلى أن ريتشارليسون التقى بامرأة أخرى تدعى ريتا لوبيز، وأقام الثلاثي حفلًا صغيرًا مع النساء الثلاث في فندق الإقامة، بالإضافة إلى بعض مقاطع الفيديو المسربة.

تسببت هذه الحادثة في جدل كبير بين الجماهير والصحافة البرازيلية، خاصة وأن المنتخب، وقع في فخ التعادل أمام فنزويلا، الأمر الذي فتح النار في وجه نجوم السيليساو.

ولم يقم الاتحاد البرازيلي، حتى هذا الوقت، بإصدار أي بيان رسمي أو السماح لأي مسؤول بالحديث عن تلك الواقعة.