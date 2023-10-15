عمرو أديب: دم غزة في رقبة العالم

قال الإعلامي عمرو أديب إن الوعي العالمي لم يعد قادرًا على الصمود أمام الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب ضد الفلسطينيين، مضيفا أن دماء قطاع غزة الآن في عنق العالم كله.

وأضاف خلال عرض برنامج "الحكاية" الذي تم بثه عبر فضائية إم بي سي مصر،: “لا أحد يتسطيع تحمل معاناة الأطفال وشكل أشلاء الجثث”، مشيرًا إلى أن مراسل سي إن إن ادعى وجود قتل جماعي للأطفال الإسرائيليين من قبل نشطاء حماس في الأيام الأولى من بدء عملية طوفان الأقصى واعتذر أمس عن هذه المسألة في رسالة على منصة إكس تويتر سابقًا.

كما أشاد بموقف مصر من تطور الوضع في غزة، وكذلك الإدارة الإقليمية، التي اتخذت موقفًا موحدًا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتابع أن بلينكن زار إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى وقال: “أنا يهودي، والداي يهوديان، والداي كانا ضحايا الهولوكوست”، موجهًا أديب رسالة له : “نحن مسلمون ومسيحيون، والداي مسلمون ومسيحيون، وهناك العديد من ضحايا الحروب الإسرائيلية”.

وتابع: "أتذكر بحر البقر وأبو زعبل وقصف المدنيين والنابالم، إذا قمنا بتحليل جرائم إسرائيل ضد المدنيين المصريين، فسنجد مأساة قد لا تعرفها أجيال عديدة حالية، وإن شاء الله، ستقدر مصر على إدخال المساعدة التي تشمل الأكل والمشرب والأدوية".