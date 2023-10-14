قوافل الدعم المصرية تدخل إلى قطاع غزة الداخل صباح الأحد

كشف محمد أبو شنب، مراسل صدى البلد، من معبر رفح البري، أن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على بعد أقل من كيلو متر من معبر رفح.

قطاع غزة



وتابع محمد أبو شنب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القافلة تضم أكثر من 100 شاحنة كبيرة محملة بالمساعدات.



وأوضح محمد أبو شنب، مراسل صدى البلد، من معبر رفح البري، أن المساعدات تضم 1000 طن مواد غذائية 3 آلاف علبة دواء و40 ألف قطعة ملابس و8 آلاف ملابس.



وأوضح أن الأهالي كان يرحبون بالقافلة أثناء توجهها من القاهرة في طريقها إلى معبر رفح معبرين عن امتنانهم لموقف الحكومة المصرية التي تقف مع الأشقاء في الأزمات.



وأردف محمد أبو شنب، مراسل صدى البلد، من معبر رفح البري، أن هناك شراكة من مؤسسة حياة كريمة ولها ما يقرب من 35 شاحنة تحوي مواد غذائية وأدوية وملابس.



وأضاف أن هناك سيطرة وتحكم كامل من القوات المسلحة المصرية في معبر رفح، مدعم كذلك بقوات من الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية وهناك سيطرة في حركة مرور الأفراد والأشخاص وحتى السيارات.

