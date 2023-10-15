الأحد 15 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد العوضي يطالب بنصرة أهالي غزة.. الدعم بالكلام لا يكفي

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

وجه الفنان أحمد العوضي، التعازي والدعم للإخوة في غزة وفلسطين، قائلا إننا معهم بقلوبنا، حيث يتعرض له الشعب الفلسطيني لقمع وظلم كبير، ولا بد أن يكون دورنا كمجتمع وفنانين ومشاهير وناس مؤثرة وحتى الرجل البسيط في الشارع بإيصال صوتنا للعالم برفض كل وسائل القمع والظلم لأهل فلسطين. 

 

وأضاف «العوضي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشعب المصري على يد واحدة إزاء القضية في غزة، كما وجه الرئيس السيسي بإرسال قوافل مساعدات للأشقاء في غزة. 

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وأشاد بمبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة بتنظيم حملات للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين، لافتا أن الدعم بالكلام وحده لا يكفي. 

 

وعن نشاطه الفني، أوضح أنه يصور فيلم «الإسكندراني»، وسيعرض في إجازة منتصف العام، من إخراج خالد يوسف، كما أنه سيقدم مسلسلاً رمضانياً بعنوان «حق عرب» في رمضان 2024.

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