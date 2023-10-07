أحمد الشناوي ينتقد قرار معروف بطرد عواد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يرى أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، أن قرار محمد معروف حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي المتعلق بطرد محمد عواد كان خاطئًا.

وأضاف الخبير التحكيمي أن محمد عواد لم يعيق كريم بامبو وكان يجب استمرار اللعب بشكل طبيعي.

وكان حكم المباراة قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه عواد قبل نهاية الشوط الأول ما أثار غضب كبير من الجهاز الفني ولاعبي الزمالك.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.