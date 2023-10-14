رسالة ماجستير بتربية المنصورة حول معالجة الصحف والمواقع الالكترونية لقضايا التعليم قبل الجامعي

الباحث استشهد بموضوعات في جريدة وبوابة "الوفد"

ناقشت رسالة ماجستير بكلية التربية بجامعة المنصورة مقدمة من الباحث عيد عبد المنعم معالجة الصحف والمواقع الالكترونية للصحف لبعض قضايا التعليم قبل الجامعي في مصر والتعرف على الدور الذى تقوم به هذه المواقع في طرح ومناقشة قضايا التعليم قبل الجامعي والتي تلعب دوراً مهماً في تشكيل وعى ومعرفة الطلاب بقضايا التعليم ومشكلاته المعاصرة ، واستشهد الباحث ببعض الموضوعات التي طرحتها جريدة وبوابة الوفد حول قضايا التعليم قبل الجامعي .

أصول التربية

وحصل الباحث على درجة الماجستير في التربية تخصص أصول التربية بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ، من كلية التربية جامعة المنصورة، في رسالته التي حملت عنوان "دور الصحافة المصرية الإلكترونية في تناول قضايا التعليم قبل الجامعي ".

لجنة الحكم

وضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور مهني محمد إبراهيم غنايم أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة المنصورة (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتور السيد فكرى عبد العزيز مدرس أصول التربية ( مشرفا)، و الدكتور سعيد طه أبو السعود أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة الزقازيق (مناقشًا خارجيا وعضوًا)، والدكتورة مروة بكر مختار أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية جامعة المنصورة (مناقشاً داخليا وعضوًا).

تحليل المضمون

يذكر أن هذه الدراسة تنتمي إلي الدراسات والبحوث الوصفية، واعتمدت علي استخدام أداة تحليل المضمون، كما تستخدم الدراسة التحليل الكيفي الذي يعتبر ضرورة للاقتراب من وثائق التحليل والتعرف علي اتجاهات البحث فيها لإثراء عملية التفسير والاستدلال.

الباحث عيد عبد المنعم