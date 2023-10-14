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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدير منتخب مصر: نبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزائر

مصر وزامبيا
مصر وزامبيا

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الجزائر الودية المقبلة.

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وشدد غرابة على أن المنتخب المصري لا يُفكر في التعادل أول الهزيمة، لكن نرغب في الفوز بالمباراة.

تصريحات غرابة

تحدث محمد غرابة في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورت"، حيث قال: "لابد من

 أن نبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزائر".

وتابع: "نحن لا نُفكر عن التعادل أو الهزيمة، لكننا نستهدف الانتصار فقط، وهذا يأتي بعد التدريب الجيد وتنفيذ تعليمات المدير الفني روي فيتوريا".

وعن المنتخب المنافس، قال: "الجزائر تمتلك منتخب كبير، لكن لا نخاف، بالعكس ستكون تجربة قوية أمام المصنف الثالث على مستوى قارة إفريقيا".

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مواجهة ودية جديدة أمام الجزائر خلال المعسكر الجاري في دولة الإمارات، والتي ستكون مساء الأثنين المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز على نظيره الزامبي بهدف نظيف، والذي أحرزه لاعب الوسط حمدي فتحي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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