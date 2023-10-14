بذور الكتان قد تكون سامة.. علماء يوضحون

تتمتع بذور الكتان بسمعة كونها صحية للغاية ولكن اتضح أن استخدامها يمكن أن يسبب التسمم، ووفقا لعلماء من هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA)، فإن تناول بذور الكتان يمكن أن يؤدي إلى التسمم بالسيانيد.

لا يحتاج أتباع أسلوب الحياة الصحي إلى الحديث عن هذا المنتج لفترة طويلة، وبذور الكتان غنية بالألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية وغيرها من العناصر الدقيقة القيمة لتحسين الصحة؛ غالبًا ما يُنصح بإضافتها إلى الأطباق المختلفة.

وتشير الأدلة المتوفرة إلى أن استهلاك بذور الكتان يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ويمنع تطور تصلب الشرايين، ويحمي من تطور ارتفاع ضغط الدم وعلى وجه الخصوص، فإن الاستهلاك اليومي لثلاث ملاعق من البذور لمدة ستة أشهر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم المرتفع بنسبة تصل إلى 10 نقاط.

لكن تقرير الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية يشير إلى أن ثلاث ملاعق صغيرة فقط من بذور الكتان كافية لشخص بالغ لزيادة خطر التسمم بالسيانيد.

ووفقا للخبراء، فإن بذور الكتان، بالإضافة إلى جميع المواد المفيدة، تحتوي أيضا على المركب العضوي أميغدالين (جليكوسيد السيانوجين)، الذي ينتج غاز السيانيد ويقول الخبراء إن التسمم به قد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

علامات تدل على التسمم

العلامات الأولى لهذا التسمم هي الصداع وعدم انتظام ضربات القلب ومشاكل في التنفس.

أيضًا، وجد باحثون من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) أن بذور الكتان المطحونة تطلق موادًا ضارة أكثر بكثير يمكن أن تؤدي إلى تسمم السيانيد.

وقال تقريرهم: "مع الأخذ في الاعتبار جميع الشكوك، لا يمكن استبعاد الخطر على الفئات العمرية الأصغر سنا من استهلاك بذور الكتان المطحونة".