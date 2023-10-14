إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بطريق جنوب سيناء

إصابة تلات أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم السبت بمحافظة جنو سيناء بطريق طور سيناء طريق وادى الطور بعد ال30 عند جامع الشيخ حمدان وحدة بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طور سيناء طريق وادى الطور بعد ال30 عند جامع الشيخ حمدان وحدة بجنوب سيناء - وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سياره أسعاف لنقل المصابيين إلى مستشفى ابورديس العام العام.

وأسفر الحادث عن إصابة :-

1/ صبحية فرحات. على 50سنه الفيوم

التشخيص / سحجات و كدمات متفرقة بالجسم

2/ سلاه عبد التواب فرحات 50سنه الفيوم

التشخيص / اشتباه ما بعد الارتجاج و سحجات و كدمات

3/فرج سلامه عبدالتواب 23سنه الفيوم

التشخيص / اشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طور سيناء الميداني لتلقي العلاج - وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.