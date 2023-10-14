يد الإسماعيلى يخسر من القناة

تلقى الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الإسماعيلي الهزيمة مساء اليوم السبت من فريق القناة في المباراة التى أقيمت في تمام الساعة السادسة والتي أقيمت على صالة مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية بنتيجة ( 25/22) وذلك ضمن مباريات الدور الأول ببطولة الدوري الممتاز أ.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من: منذر محمد،احمد إبراهيم،السباعى عبدالرافع،عبدالسلام جمال،محمد حامد ،رامى عبدالمنعم،محمود عبدالعزيز،محمد عصام الدين،خالد عصام،مدحت محمد.

و يقود الفريق جهاز فنى يضم .. نسيم فايد .. المدير الفنى

وليد صابر ... مدرب عام .. محمود صالح ..مدير إداري

محمد منصور ..علاج طبيعي .. إيهاب محمد .. إداري شئون لاعبين



كما تعرض فريق المرتبط للخسارة امام القناة بنتيجة (18/25) في المباراة التى أقيمت عصرا على ملعب صالة مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

بدأ الفريق بتشكيل مكون من : ساجدمحمد،محمد خالد، زياد عماد،أنس عماد،محمد أحمد إبراهيم،كريم أحمد،أحمد نبيل،كريم مختار،احمدعبدالرؤوف، عمر أشرف،أحمد علاء الدين،سعد حسين،يوسف السيد،إياد إسلام،يوسف رمضان

يقود فريق المرتبط المدير الفنى أحمد حسين