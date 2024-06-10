مصدر حكومي يوضح حقيقة التعديلات الوزارية

أفاد مصدر حكومي مطلع أنه لا صحة لكل ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التعديلات الوزارية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"إكسترا نيوز".

وشدد مصدر حكومي مصري مطلع، على أنه لا صحة لكل ما تم نشره شكلًا وموضوعًا ونؤكد تكثيف الدكتور مصطفى مدبولي مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية طبقًا لما وجه به رئيس الجمهورية، وذلك حسبما جاء في نبا عاجل لـ"إكسترا نيوز".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.