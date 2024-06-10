الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بداية مبشرة.. فرحة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحاني التربية الدينية والوطنية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة، ظهر اليوم الاثنين، من أداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.

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وأعرب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة،عن ارتياحهم نتيجة سهولة امتحاني التربية الدينية والوطنية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة للمادتين بنظام الاختيار من متعدد، متمنين سهولة امتحانات المواد التي تضاف للمجموع.

آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحاني التربية الدينية والوطنية

وكشف عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، أن امتحاني التربية الدينية والوطنية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الوقت كان كافيًا للإجابة والمراجعة، ولم يحتوي المادتين على أسئلة صعبة أو غريبة، بل كانت الأسئلة مباشرة.

جدير بالذكر أنه يؤدي امتحانات الثانوية العامة 2024، قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات، داخل  لجان مؤمنة بكاميرات المراقبة، متصلة بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات وانضباطها.

 

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