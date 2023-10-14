خيري رمضان: نحن خلف القيادة المصرية ولن نسمح بالمخطط الإسرائيلي

دور كبير قامت به الدولة المصرية على كافة القطاعات لمساندة الأشقاء في غزة، وذلك جراء ما يتعرضون له خلال الفترة الحالية من قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر عليه، بجانب الحصار وقطع الكهرباء والمياه والانترنت وعدم الإمداد بالوقود.

العملية العسكرية في قطاع غزة

وفي هذا السياق، علق الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، على موقف ودور مصر تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدمير المنازل وقتل وتشريد سكان غزة، موضحًا أن مصر أدت دور وموقف محترم وحاسم وداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على أنه وفي هذا التوقيت فوجئنا بمظاهرات أمام السفارة المصرية في أمريكا، موضحًا أنه يشك أنهم يكونوا مصريين أو عرب ولكنهم إخوان.

وأوضح "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن مصر أول دولة ترسل قوافل لدعم الأشقاء في غزة، رغم أنه لم تدخل للأشقاء في غزة إلى الآن، مؤكدًا أننا لن نسمح بالمخطط الإسرائيلي بتوطين سيناء وخلف القيادة المصرية والقوات المسلحة المصرية التي تقف وتحمي الحدود.

وشدد على أنه من المتوقع أن يكون هناك اجتياح بري وجوي وبحري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحًا أن الجميع في غزة في معاناة الآن، رغم أن هناك بعد الأقاويل بأن هناك تحريك لـ"حماس" من أجل هذه العملية لأهداف إسرائيل.

بدى الأمر واضحا الآن مع ارتفاع أعداد الإصابات بين الكوادر الطبية في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الكوادر الطبية وعربات الاسعاف والمنشآت الصحية في غزة، وهو يزيد الأمر صعوبة على سكان وشعب غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه وبداية من السبت الماضي أي بداية العدوان الإسرائيلي على شعب غزة، وتضرر 15 مستشفى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة، كما أنه وجراء العدوان الإسرائيلي توقف اثنان منهما عن الخدمة.

ونوهت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم استشهاد 15 كادرًا بالقطاع الصحي في غزة وإصابة العشرات وإلحاق الضرر بـ23 سيارة إسعاف جراء القصف الإسرائيلي.

تصعيد كبير تشهده العملية العسكرية في قطاع غزة خلال الفترة الحالية وبداية من السبت الماضي، ومن خلال عدد الضحايا فأن المدنيين هم الهدف الأول لقوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال شن هجمات وقصف بالطيران الحربي وبالصواريخ على عدد من المناطق في غزة.