مفيدة شيحة تتهم فيسبوك بمشاركة الاحتلال في الحرب على غزة.. فيديو

علقت الإعلامية مفيدة شيحة على اعتداءات إسرائيل ضد الفلسطينيين وقطاع غزة، مشيرة إلى أن رواد الشبكات الاجتماعية يتحدون الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعربت عن إدانتها لما يحدث على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد إخفاء منشورات تدعم الفلسطينيين في قطاع غزة ومهاجمة الهجمات الإسرائيلية.

وأفادت على قناة النهار ببرنامج “الستات”، مساء السبت، أن فيسبوك يمنع الوصول إلى المنشورات الداعمة للشعب الفلسطيني، وهذه المشكلة منتشرة منذ أمس، حيث تم حذف المنشورات الداعمة للشعب الفلسطيني بشكل مباشر ولا يمكن الوصول إليها.

ونددت مفيدة شيخة بتصرفات الشبكة الاجتماعية، قائلة إن فيسبوك يشارك في الحرب ضد قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن شيئا ما يؤلم القلوب بسبب وصول عدد الضحايا إلى الآلاف، بمن فيهم الأطفال والنساء.

وأضافت أن معبر رفح يعمل وهو مفتوح لتقديم أي مساعدة لسكان قطاع غزة، والجانب الفلسطيني من الحاجز يعمل بشكل غير منتظم بسبب القصف الإسرائيلي.