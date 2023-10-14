عاجل
جيش الاحتلال يعلن مقتل 279 جنديا منذ اندلاع الهجمات
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد موسى: شائعات تحريض تحرك الجيش المصري بشأن غزة خطيرة

الجيش المصري
الجيش المصري

حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تحرض على عدم تحرك الجيش المصري بشأن ما يجري في غزة، معقبًا: «دول من 10 سنين كانوا بيشتموا الجيش، دول سبب الإرهاب في سيناء».

الجيش المصري 

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الجيش المصري موجود للدفاع عن وطنه بمنتهي القوة، ولكن قرار الحرب ليس بالأمر السهل، ولابد معرفة كافة التداعيات المصاحبة لهذا القرار، مضيفًا: «مصر وشعبها وجيشها يدعمون الدولة الفلسطينية».

 

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن قرار الحرب سيكون له تداعيات خطيرة ليس على مصر، موضحًا: «مصر ليها أسبوع مش نايمة، وبتعمل كل ما في مقدرتها تجاه الأشقاء، وبعدين ليه التركيز مع مصر في كام دولة عربية تاني غيرنا، أحنا اللي هنتحمل كافة التداعيات». 

 

مواد متعلقة

الجامعة العربية: انتهاكات إسرائيلية في غزة “جرائم حرب”

أسبوع من العدوان على غزة.. 200 شهيد منهم أطفال

الجريدة الورقية