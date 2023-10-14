أحمد موسى: شائعات تحريض تحرك الجيش المصري بشأن غزة خطيرة

حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تحرض على عدم تحرك الجيش المصري بشأن ما يجري في غزة، معقبًا: «دول من 10 سنين كانوا بيشتموا الجيش، دول سبب الإرهاب في سيناء».

الجيش المصري

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الجيش المصري موجود للدفاع عن وطنه بمنتهي القوة، ولكن قرار الحرب ليس بالأمر السهل، ولابد معرفة كافة التداعيات المصاحبة لهذا القرار، مضيفًا: «مصر وشعبها وجيشها يدعمون الدولة الفلسطينية».

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن قرار الحرب سيكون له تداعيات خطيرة ليس على مصر، موضحًا: «مصر ليها أسبوع مش نايمة، وبتعمل كل ما في مقدرتها تجاه الأشقاء، وبعدين ليه التركيز مع مصر في كام دولة عربية تاني غيرنا، أحنا اللي هنتحمل كافة التداعيات».