7 فوائد لبذور الكتان تجعلك تتناولها يوميًا

بذور الكتان مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة، وتعتبر بذور الكتان من الإضافات المشهورة للجرانولا والزبادي، وغالبًا ما تستخدم أيضًا في المخبوزات، والحبوب الصغيرة ليست ذات مذاق جيد فحسب، ولكنها أيضًا صحية جدًا.

سبعة أسباب لتناول بذور الكتان كل يوم من الآن فصاعدا

مفيدة للشعور بالشبع

يمكن للخلايا المخاطية الخاصة الموجودة في بذور الكتان أن تمتص كميات هائلة من الماء يؤدي هذا إلى تمدد البذور أربع إلى ثماني مرات في الجهاز الهضمي.

وهذا يحافظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة ويمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما يحفز عملية الهضم ويقول خبير التغذية إيجور ستركوف لـ MedicForum: "إن الزيادة في الحجم تضع ضغطًا على جدار الأمعاء وتجبرها على التحرك".

لها تأثيرات مضادة للالتهابات

تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية جدًا من أحماض أوميجا 3 الدهنية والقشور (مكونات نباتية لها تأثيرات مشابهة لهرمون الاستروجين) والألياف.

وهذه المواد تنظم الالتهاب وربما تقلل من خطر الإصابة بالسرطان لأنها تقلل من استعداد الخلايا السرطانية للانقسام.

حماية الأغشية المخاطية

بالنسبة للإمساك والالتهابات في الجهاز الهضمي، يمكن لبذور الكتان أن تخفف الأعراض، ويشكل مخاط البذور طبقة واقية على الأغشية المخاطية للمعدة والأمعاء.

مفيدة لصحة القلب

تحتوي بذور الكتان على دهون صحية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية ولها تأثير إيجابي على صحة القلب ويمكن أن تساعد أيضًا في علاج ارتفاع ضغط الدم.

بذور الكتان تجعل بشرتك جميلة

القشور الموجودة في بذور الكتان توازن التقلبات الهرمونية. يمكنهم توفير بشرة أكثر وضوحًا، وتحفز بذور الكتان إنتاج الكولاجين في الجسم - وهذا يحسن البشرة. ويمكنها أيضًا تقليل احتباس الماء.

تحتوي على المغنيسيوم

المغنيسيوم مهم للعضلات والعظام والجهاز العصبي ويوجد أيضًا في بذور الكتان و20 جرامًا فقط من بذور الكتان يمكن أن تقلل من التعب.

غنية بالبروتين

بذور الكتان مهمة في النظام الغذائي لبناء العضلات. 100 جرام من بذور الكتان تحتوي على 28.8 جرام من البروتين وبالتالي، تساعد بذور الكتان في الحفاظ على كتلة العضلات وبنائها.

والمحتوى العالي من البروتين يدعم بناء العضلات وجهاز المناعة لديك. الأحماض الأمينية والبروتينات عالية الجودة لها تأثير إيجابي على الجسم.

لكي تظهر البذور تأثيرها الكامل، يجب عليك شرب كمية كافية من الماء أو المشروبات غير المحلاة قبل الاستخدام وعلى مدار اليوم. يمكن أن يؤدي القليل من السوائل إلى التصاق بطانة الأمعاء ببعضها البعض ويؤدي إلى الإمساك.

للحصول على وجبة إفطار صحية، ما عليك سوى إضافة ملعقة من بذور الكتان إلى الموسلي الخاص بك.