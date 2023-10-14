العصيدة.. وجبة إفطار شائعة تساعد على فقدان الوزن

تعتبر العصيدة وجبة إفطار شائعة جدًا لدى الكثير من الناس والعصيدة مع الفواكه الموسمية أو القليل من العسل ليس لها مذاق جيد فحسب، بل تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة سنوضح لك كيفية تحقيق النجاح في إنقاص الوزن على المدى الطويل باستخدام حبوب الإفطار.

يرتبط جزء كبير منه بالعديد من المأكولات حول العالم، ولكن الأهم من ذلك هو أنه طعام خارق حقيقي. هناك أيضًا ألياف كربون طويلة يمكن وضعها مع كربوهيدرات عالية الجودة.

وتوفر الألياف زيادة بطيئة في مستويات السكر في الدم، وبالتالي الحجم. والسبب في ذلك هو أنه يمنعك من الحصول على هذا السكر الزائد، كما تقول خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا لـ MedicForum.

الشوفان أيضًا مشبع جدًا لأنه يمتلئ بالمعدة. ميزة أخرى للأطعمة الفائقة: أنها تحفز عملية الهضم، وإن المعادن والفيتامينات الموجودة في الشوفان تساهم أيضًا في تقوية الشعر والأظافر الصحية.

كما يمنع الشوفان الجسم من تحطيم العضلات بسرعة كبيرة. خاصة مع اتباع نظام غذائي صارم، يمكنك فقدان كتلة العضلات بسرعة.

كيفية إعداد عصيدة الخريف منخفضة السعرات الحرارية

كما هو الحال مع أي نظام غذائي، السعرات الحرارية هي المفتاح في نظام غذائي الشوفان.

وقالت خبيرة التغذية: "على الرغم من أن العصيدة صحية بشكل عام، إلا أنه يجب عليك الانتباه إلى محتوى السعرات الحرارية للمكونات الفردية إذا كنت تريد إنقاص الوزن باستخدام العصيدة".

اعتمادًا على كيفية تحضير العصيدة، قد تحتوي على كميات مختلفة من السعرات الحرارية والعناصر الدقيقة وتحتوي عصيدة الشوفان والماء على أقل عدد من السعرات الحرارية، ولكنها تحتوي أيضًا على كمية أقل من البروتين والألياف مقارنة بالنسخ التي تحتوي على حشوات زبدة الفاكهة والمكسرات.

حمية الشوفان: هذه المكونات ضرورية لحصة واحدة

50 جرام دقيق الشوفان

1 رشة ملح

130 مل ماء

إضافات من اختيارك (مثل الفواكه الموسمية أو المكسرات).

إليك كيفية طهي العصيدة

تسخين الماء في غلاية.

ضعي دقيق الشوفان في وعاء مع قليل من الملح، ثم اسكبي فوقه الماء المغلي.

اخلطي العصيدة جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي وانتظري حوالي 10 دقائق. أضف الآن الطبقة المفضلة لديك إلى العصيدة واستمتع بوجبتك.