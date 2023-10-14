السبت 14 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصرع مسنين لبنانين قصف منزلهما الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

أدى القصف لمصرع المسنين
أدى القصف لمصرع المسنين

أكدت مصادر عسكرية لبنانية اليوم السبت، مقتل رجل وزوجته نتيجة قصف منزلهما في جنوب لبنان بقذائف إسرائيلية خلال نيران المدفعية والصواريخ بين مقاتلي حزب الله في لبنان والقوات الإسرائيلية في منطقة شبعا/كفر شوبا. 

وقالت مصادر لوكالة أنباء شينخوا إن عدة قذائف من عيار 155 ملم سقطت مباشرة على منزل المواطن خليل أسد علي (85 عاما) على مشارف بلدة شبعا في شرق جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتله وزوجته زبيدة أكوم (74 عاما). 

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ولم يتمكن موظفو الصليب الأحمر اللبناني من الوصول إلى منازلهم بسبب شدة القصف ونقلوا جثث الضحايا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

 ونتيجة لمقتل الزوجين، ارتفع عدد اللبنانيين الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي قبل أسبوع إلى ستة، بينهم ثلاثة من مقاتلي حزب الله وصحفي يعمل في وكالة رويترز للأنباء. 

وتوقفت الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية على محور شبعا/كفر شوبا بعد ظهر اليوم، واستمرت حوالي ثلاث ساعات. 

خلال هذا الوقت، أطلقت القوات الإسرائيلية حوالي 300 قذيفة مدفعية على قرية في شرق جنوب لبنان.

وبحسب مصدر عسكري، أصابت قذائف إسرائيلية شبعا كفر شوبا، حلتا المجيدية، كفر حمام شنوح، حي المري، بركات النكار، مزرعة باسترة، جبل سادانا، وادي راشيا الفخر، مما أدى إلى تضرر وتضرر حوالي 24 منزلا. 

وحدث تبادل إطلاق النار بعد أن أطلق حزب الله صواريخ موجهة وقذائف هاون على مزرعة شبعا اللبنانية التي تحتلها محطات الرادار ورويسات العلم والسماكة وزبدين ورمتا. 

ونشأ وضع متوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد بدء عملية طوفان الأقصى، حيث وقعت اشتباكات مدفعية ونيران بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله والحركة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية يوميا في 7 أكتوبر.

 

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