‫كتائب القسام تعلن قصف اسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف ‫المدنيين في غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم السبت قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة .

كما شمل القصف عسقلان فيما دوت صافرات الانذار في عدة مناطق إسرائيلية.

وأكدت كتائب القسام أيضا قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين العزل من ابناء فلسطين.

كما أعلنت كتائب القسام اليوم السبت قصف مستوطنات إسرائيلية وحشود للعدو ومطار بن غوريون برشقات صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

وتابعت: كتائب القسام تقصف موقع إسناد صوفا العسكري بقذائف الهاون.

وذكرت كتائب القسام أنها "قصفت تحشدات لقوات العدو قرب كيسوفيم" بقذائف الهاون.

وأكدت كتائب القسام قصف مطاربن غوريون" برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

وأضافت: كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة وتحشدات لقوات العدو قرب "ياد مردخاي" برشقات صاروخية.

وفي في سياق متصل أعلنت الصليب الأحمر في قطاع غزة، توقف عملياته داخل القطاع نتيجة عدم توفر الضمانات للمرور الآمن وصعوبة الوصول إلى الإمدادات وجلب إمدادات إضافية، بالإضافة إلى عدم توفر وسائل الاتصالات. الصليب الأحمر أكد أن عناصره ما زالوا متواجدين في غزة وجاهزون لتقديم المساعدة، مشددين على أهمية تمكين العمل الإنساني في جميع الأوقات.

من جهة أخرى، أفاد إياد زقوت، رئيس اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي قد أسفر عن مقتل 10 من مسعفي الإسعاف وإصابة 27 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى تدمير 23 سيارة إسعاف منذ بداية العدوان.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلا في مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة؛ ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وإصابة العشرات.

وقالت مصادر بالقطاع إن طائرات الاحتلال قصفت المنزل فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 20 شهيدا وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت كذلك منزلا بحي الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ظهر اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2269 شهيدا و9814 مصابا.

‎وبينت الصحة ان حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدا، و8714 مصابا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب.