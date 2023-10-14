السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سمير فرج: غزة ستتحول لمقبرة لجيش الاحتلال

المفكر الاستراتيجي
المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج

قال المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج إنه منذ وقت ليس ببعيد كانت هناك مظاهرات في تل أبيب تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالمغادرة وتحمل المسؤولية عما حدث. 

وفي مقابلة مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "قاعة التحرير"، الذي يبث على قناة صدى البلد، قال إن مليوني فلسطيني محاصر في قطاع غزة يمثلون أكبر كثافة سكانية في العالم، وتحيط بهم أربع نقاط تفتيش تسيطر عليها إسرائيل. 

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وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى أنقاض، فالطائرات تشن غارات جوية، والمرافق والهياكل الأساسية تدمر، مضيفًا أن مصر، على المستويين الشعبي والرئاسي، رفضت كلام الممثل العسكري الإسرائيلي عن تهجير سكان غزة، الأمر الذي أجبره على سحب بيانه. 

وأوضح أن إسرائيل في وضع صعب ولا تعرف كيف تخرج بحقوق شعبها في ظل الوضع الصعب الذي وضعته الحرب. 

وأوضح أن طول غزة 41 كم، وقررت قوات الاحتلال إخلاء 19 كم وستهاجم بكل ما لديها، مضيفًا أن القتال في هذه المدينة هو الأعنف بالنسبة للقوات المقاتلة. 

وأشار اللواء سمير فرج، المحلل الاستراتيجي، إلى أن إسرائيل قد تتبع سياسة الأرض المحروقة لتجنب خسائر كبيرة في المدن. 

ولفت إلى أن المعركة قد تستمر لمدة أسبوع، وخلال هذا الوقت لن تتمكن إسرائيل من التقدم لمسافة كيلومتر واحد حتى لا تتحول المدينة إلى مقبرة لجيش الاحتلال ومسلخ له.

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